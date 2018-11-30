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Общество
30.11.2018 13:05
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СМИ: Компания президента США планировала подарить Путину пентхаус за 50 миллионов долларов. «Это вызывает новые вопросы о взаимоотношениях Трампа с Кремлем»

Американские журналисты узнали о якобы имевшемся у центра бизнес-империи Дональда Трампа — The Trump Organization — плане построить в Москве 100-этажную башню, после чего подарить российскому президенту самое дорогое жилье в небоскребе. При этом американцы еще и собирались заработать на российских олигархах, которые, по их мнению, готовы платить любые деньги за соседство с Владимиром Путиным.

Главный юрист американского лидера Майкл Коэн мог обсуждать с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым в 2015 – 2016 годах строительство в Москве башни Трампа, одну из квартир в которой на безвозмездной основе могли передать Владимиру Путину. Дональда Трампа якобы регулярно ставили в известность о ходе этих переговоров. Об этом сообщает издание Buzzfeed со ссылкой на свои источники.

Передача пентхауса российскому лидеру была частью бизнес-модели, которую придумал агент по недвижимости Феликс Сатер.  «В России олигархи выстроятся в очередь, чтобы жить в том же здании, что и Владимир Путин», – раскрыл схему в интервью BuzzFeed сам Сатер. По его словам, юрист Трампа Коэн одобрил идею.

В качестве доказательства связи Сатера и Коэна американские журналисты приводят их переписку. В ней агент по недвижимости рассказал, что Дмитрий Песков якобы пригласил Коэна на Петербургский экономический форум, где его могут представить первым лицам государства. 

Американские журналисты делают вывод, что представители Трампа собирались наладить прямые связи с Путиным. «Это вызывает новые вопросы о взаимоотношениях Трампа с Кремлем», – пишет Buzzfeed. 

Майкл Коэн, The Trump Organization и Дмитрий Песков пока не прокомментировали информацию американских журналистов. 

Ранее Коэн, как сообщает Associated Press, признался в даче ложных показаний о строительстве Trump Tower в столице России. Он утверждал, что проект свернули еще до начала президентских праймериз в США в январе 2016 года, однако на самом деле переговоры шли до июня, когда стало известно, что Трамп баллотируется в президенты. Планы по строительству небоскреба в Москве летом прошлого года раскрыл Reuters.

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