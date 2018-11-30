Иностранным военным кораблям разрешат ходить по Севморпути только с уведомления российских властей
Военные корабли других государств смогут ходить по Северному морскому пути с 2019 года только после уведомления. Об этом 30 ноября заявил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев. Он выступил на ведомственной конференции по межведомственному взаимодействию, которая прошла в Москве.
«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей, — сообщил генерал-полковник, которого цитирует ТАСС. – Работа будет завершена к началу навигации 2019 года».
В качестве примера успешного взаимодействия с иностранцами глава НЦУО привел заключение пятистороннего соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море. К его подписанию привела совместная работа с МИД, ФСБ и другими федеральными органами.
«Это позволило в августе 2018 года главам прикаспийских государств подписать Конвенцию о статусе Каспийского моря и исключить присутствие в его акватории вооруженных сил внерегиональных государств», – добавил Мизинцев.
Справка:
Северный морской путь — кратчайший морской маршрут между Европой и Восточной Азией, в частности, между европейской и дальневосточной частями России. Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово).
В официальных российских документах СМП определен как «исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация РФ».
В 1991 году Северный морской путь был открыт для международного судоходства. 24 января 2013 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому были законодательно закреплены границы СМП, ледокольная и лоцманская проводка судов по нему отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Распоряжением правительства РФ от 15 марта 2013 года для управления СМП было создано Федеральное государственное казенное учреждение «Администрация Северного морского пути», подведомственное Федеральному агентству морского и речного транспорта РФ.