Иностранным военным кораблям разрешат ходить по Севморпути только с уведомления российских властей

Военные корабли других государств смогут ходить по Северному морскому пути с 2019 года только после уведомления. Об этом 30 ноября заявил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев. Он выступил на ведомственной конференции по межведомственному взаимодействию, которая прошла в Москве.

«Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей, — сообщил генерал-полковник, которого цитирует ТАСС. – Работа будет завершена к началу навигации 2019 года».

В качестве примера успешного взаимодействия с иностранцами глава НЦУО привел заключение пятистороннего соглашения о предотвращении инцидентов в Каспийском море. К его подписанию привела совместная работа с МИД, ФСБ и другими федеральными органами.

«Это позволило в августе 2018 года главам прикаспийских государств подписать Конвенцию о статусе Каспийского моря и исключить присутствие в его акватории вооруженных сил внерегиональных государств», – добавил Мизинцев.