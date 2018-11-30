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Бизнес-трибуна
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30.11.2018 12:55
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Рукоделие ХХI века: Петербург может стать центром российского кружева

Петербург может вернуть себе славу центра коклюшечного кружевоплетения страны и представить всему миру объединенный бренд «Российское кружево». На ежегодный Фестиваль перспективных проектов заявлен проект по возрождению и модернизации этого вида рукоделия. К бизнесу привлекут мастериц предпенсионного возраста и старше

Рукоделие ХХI века: Петербург может стать центром российского кружева

Фото предоставлено Светланой Тушкиной

Кружево зародилось во Франции, распространилось по всей Европе, где всегда было крайне популярно и востребовано. Говорят, во времена Петра Первого один грамм кружева стоил как грамм золота. Чтобы избежать разорения казны, император повелел наладить производство собственных кружев. В Северную столицу привезли заморских рукодельниц, они обучили петербурженок, а те отправились делиться полученными умениями в города российской глубинки, где со временем сформировались различные региональные школы кружевоплетения – вологодская, елецкая, кукарская (вятская). Так Санкт-Петербург стал для всей России родиной коклюшечного кружевоплетения. 

Чтобы вернуть России славу мирового центра производства коклюшечного кружева ручной работы, нужно, в первую очередь, сохранить кадры и передать опыт и знания молодым. 

Инициатор проекта Светлана Тушкина и ее коллеги поставили цель обучить новых специалистов и создать высокотехнологичные рабочие места для 80 человек.

Со своим кружевным стартапом Светлана приняла участие в акселераторе Ленобласти, где представила идею производственного кооператива для пенсионеров, работающего по принципу распределенного производства (надомные рабочие места). Производство сосредоточится в нескольких регионах страны, центральное место отведут Петербургу и области, где зарегистрируют – Артель Пенсионеров (производственный кооператив), второй по значимости площадкой станет Удмуртская Республика. В проекте задействуют как пенсионеров, так и вузы, и предприятия нескольких регионов. 

– Рынок кружева ручной работы растет, маркетинговые исследования показали: общий объем мирового рынка коклюшечного кружева оценивается в 20 миллионов долларов, – рассказала «Фонтанке» Светлана Тушкина.- По таможенным сводкам российское кружево ручной работы официально не экспортируется, при этом спрос на него в мире есть.

Фото предоставлены Светланой Тушкиной

Используют кружево известные модные дома, аристократические свадьбы в Европе также не обходятся без него. Конкуренцию нашему продукту могут составить кружевные фабрики Франции или Бельгии, но и они занимаются уже, в основном, машинным плетением. Но главный опасный конкурент – Китай, где производят «кружево ручной работы» фабричным способом и даже в авторитетных традиционных мировых центрах кружевного промысла есть риск получить подделку по цене настоящего коклюшечного.

Чтобы доказать подлинность ручной работы мастерицы планируют транслировать процесс плетения в режиме реального времени, чтобы заказчики не сомневались- это действительно рукоделие. 

Проект предусматривает создание рабочих мест с хорошим уровнем заработной платы, ведь кружевоплетение – это тяжелая работа, связанная с напряжением внимания и долгим сидением в одной позе.  

Оборудование для работы включает валик (подушку), нити, деревянные коклюшки. Процесс производства на первый взгляд нехитрый – изготовление сколка (технического рисунка, схемы узора), накалывание сколка, плетение, уход за оборудованием. Коклюшки в зависимости от вида древесины по-разному пахнут и звучат при изготовлении изделий, и настоящие мастера могут их различать. Считается, что мелодичный перестук (перебор) коклюшек благотворно действует на нервную систему.

Сколки, или технические рисунки, для изготовления задуманного, например, дизайнером, делают высококвалифицированные и опытные мастерицы. Это умение оценивается достаточно дорого. Некоторые изображения можно перевести в сколок с помощью компьютерных программ.  

При этом, несмотря на то, что руководители, инициаторы и предполагаемые участники проекта — пенсионеры, новым технологиям в проекте тоже найдется места. Например, с помощью программы «Анализатор гардероба» клиент сможет видоизменить устаревшую или надоевшую одежду – ей дадут вторую жизнь за счет редизайна, в том числе и с помощью кружева, так меньше одежды будут выбрасывать. А примерить заказанные работы можно будет дистанционно.

-«Виртуальная примерочная»  – обычное явление в интернет-магазинах , а наши предприятия почему-то тянут с ее введением до сих пор, – говорит Светлана. – Долгое время в России такой технологии вообще не было, но недавно в Сколково разработали отечественный вариант, и мы возьмем его на вооружение. Это просто киберчеловечки с вашими параметрами, ваш цифровой двойник, на которого в программе онлайн примеряют заказанную вещь, и вы видите, как она сидит и смотрится со всех сторон.

Предприятие будет ориентировано на экспорт продукции. Как пояснили авторы проекта, рынок кружева, как и любого рукоделия – это и рынок свободного времени. Машины освободили человеку дополнительное время во многих сферах, и теперь его можно занять изготовлением чего-то прекрасного и неповторимого. При этом далеко не все сегодня может выполнить машина. Рынок моды меняется, и сейчас в тренде хенд-мейд, уникальность и самобытность.

– Рынок растущий, всем места хватит, – подытожила Светлана.

Автор текста Анна Романова

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