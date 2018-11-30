#ЩедрыйВторник подвёл итоги – объём пожертвований вырос в 2 раза

27 ноября в России прошёл международный день благотворительности #ЩедрыйВторник. Это была третья по счёту акция, проведённая в нашей стране. В этот день объём пожертвований вырос почти в два раза по сравнению с обычными днями.

В этом году к движению присоединились более 2700 партнеров из 275 населенных пунктов, которые организовали более 2000 благотворительных событий, рассказали в Фонде поддержки и развития филантропии «КАФ».

«#ЩедрыйВторник 2018 показал небывалый отклик не только в крупных городах и мегаполисах, но и в малых городах, селах и поселках: в этом году количество мероприятий на нашей интерактивной карте выросло в 3 раза. В основе движения #ЩедрыйВторник – инициатива, взаимопомощь и солидарность. Миллионы людей во всем мире в этот день совершают добрые дела по собственной инициативе, меняя жизни целых сообществ к лучшему», – сказала Мария Черток, директор Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», координатора движения в России.

27 ноября сумма сборов через основные платформы онлайн-пожертвований в среднем выросла в 2 раза по сравнению с обычным днем и составила 2,6 млн руб. Пожертвования в крупные фонды через СМС и онлайн (через банковские карты) составили почти 4 млн рублей, что в среднем в 2 раза выше, чем в обычные дни. В #ЩедрыйВторник около 800 человек сделали пожертвование впервые и более 1700 подписались на ежемесячные регулярные пожертвования в фонды через платформы и платежные системы.

В Фонде «КАФ» отметили, что два года назад в преддверии первого #ЩедрогоВторника был запущен флешмоб «Неделя признаний», тогда почти никто не рассказывал о своих добрых делах. За три года участниками флешмоба стали почти 23 000 человек. Сейчас, согласно данным «Исследования частных пожертвований» Фонда «КАФ», количество людей, рассказывающих друзьям и близким о благотворительности, выросло на треть и составляет 56% в 2018 году по сравнению с 42% в 2016-м.

«Цифры этого года говорят нам, что 50% россиян слышали от друзей, коллег и родственников, что они занимались благотворительностью: жертвовали деньги, работали волонтерами и т.п. Среди тех, кто сам участвовал в благотворительности, эта доля еще выше – почти 70%», – сообщили в Фонде.