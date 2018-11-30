Уральский криминальный авторитет погиб в ДТП вместе с детьми. Его Land Rover неузнаваем

Прицеп грузовика вынесло на встречную полосу, где он столкнулся сразу с несколькими автомобилями: манипулятором, «Ленд Ровером» и «Газелью». В этой аварии, произошедшей минувшим вечером в Челябинской области, погибли пять человек. Один из них, по данным СМИ, известный криминальный авторитет Степан Милованов.

Как сообщает 30 ноября пресс-служба областного ГУ МВД, 29 ноября в 22:40 на 108-м километре подъезда к Екатеринбургу 23-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «Вольво» с прицепом, по предварительной версии, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения и столкнулся с манипулятором «Тата». После этого прицеп задел Land Rover и "ГАЗ 278869" («Газель»).

На месте скончались 58-летний водитель «Ленд Ровера» и его пассажиры, 1997, 1987, 1962 годов рождения (все жители Челябинска), а также водитель манипулятора, личность которого пока не установлена. 26-летний водитель «Газели», житель Свердловской области, получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

По данным СМИ, автомобилем Volvo управлял житель Казахстана, Tata – житель Агаповского района Челябинской бласти.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), оно передано в следственный отдел по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.

«URA.RU» пишет, что «Ленд Ровером» управлял уральский криминальный авторитет Степан Милованов, известный как Стёпа, а с ним вместе ехали двое его сыновей в возрасте 21 и 31 года (один из них, по данным СМИ, усыновлённый сын жены), а также 56-летний мужчина, чья личность устанавливается. «Брянские новости» со ссылкой на местные издания уточняют, что Милованов с сыновьями и другом направлялся на встречу в Екатеринбург, чтобы обсудить вопросы полукриминального бизнеса.

Степан Милованов судим за вымогательство, разбои, причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. По непроверенным данным, полученным «URA.RU» из неофициальных источников, авторитет через связи в афганских кругах курировал кладбищенский бизнес, торговлю, хищение нефтепродуктов, игорный бизнес и другие сферы. Есть версия, что Милованов помог бывшему губернатору Михаилу Юревичу приватизировать «Первый хлебокомбинат» и «Макфу», а затем отстоять бизнес в криминальных войнах 1990-х. Юревич был главой Челябинска в 2005 – 2010 годах, а в 2010 – 2014 годах – губернатором Челябинской области. Весной 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток на общую сумму 26 миллионов рублей. Затем он был объявлен в международный розыск, а 24 мая суд выдал санкцию на его заочный арест.