«Шашки», стаж и медосвидетельствование. Петербургские депутаты прописывают требования для водителей такси

Депутаты Законодательного собрания Петербурга прописали порядок контроля за соблюдением требований к перевозкам пассажиров в легковом такси. Законопроект поддержали на заседании комитета по законодательству 30 ноября.

Согласно предложению авторов законопроекта — депутатов Дениса Четырбока и Алексея Макарова — водители такси должны будут иметь обязательный стаж не менее трех лет, «шашки» на машине и медицинское освидетельствование перед каждым выходом на линию. По мнению парламентариев, это позволит улучшить качество обслуживания в такси и избежать несчастных случаев по вине водителей, которые в последнее время участились. Контролировать выполнение этих требований будет орган исполнительной власти — комитет по транспорту.

Законопроект поддержали члены комитета. Планируется, что его в ближайшее время вынесут на обсуждение в рамках пленарного заседания парламента.