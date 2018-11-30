Петербургская компания первой в России запатентовала ингредиент для производства цветного асфальта

Компания «АБЗ-1» получила патент и торговую марку на производство ранее изобретенного компанией компонента, необходимого для создания цветного асфальта. Ингредиент называется «полимерное прозрачное вяжущее» и выполняет функцию клея, объединяющего все компоненты в единую смесь. Об этом 30 ноября «Фонтанке» на Международном форуме транспортной инфраструктуры в Петербурге сообщил начальник лаборатории «АБЗ-1» Кирилл Мельник.

Петербургская разработка стоит в два раза дешевле иностранных аналогов, при этом не уступая им в качестве. В Петербурге прозрачный аналог битума от «АБЗ-1» использовался при строительстве Яхтенного моста – пешеходные зоны и велосипедные дорожки выложены цветным асфальтом.

Как рассказал Мельник, заказы на покупку ингредиента поступают компании из всех регионов России. Он также отметил, что у изобретения большие перспективы – выделять пешеходные переходы и велодорожки гораздо надежнее именно с помощью цветного асфальта, потому что он более долговечен. Кроме того, у продукта есть и международный потенциал – «АБЗ-1» представила свое «полимерное прозрачное вяжущее» на выставке Bauma-2018, которая подходит к завершению в Китае.