«Расчеты ПЗРК воздушные цели условно уничтожили». Украинцы отработали отражение удара авиации в Азовском море
Украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря. Видеозапись опубликована 30 ноября в официальном Facebook Операции объединенных сил Украины (ООС).
Целью учений была тренировка отражения авиационного удара со стороны России. Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Отражали удар экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23. Как сообщили в штабе ООС, «все воздушные цели были условно уничтожены».
Напомним, на Украине считают, что в конфликте в Керченском проливе якобы была задействована и российская авиация — как минимум истребитель Су-30 и вертолет Ка-52.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. 30 ноября Украина запретила въезд мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет, помимо «гуманитарных случаев».