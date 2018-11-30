«Расчеты ПЗРК воздушные цели условно уничтожили». Украинцы отработали отражение удара авиации в Азовском море

Украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря. Видеозапись опубликована 30 ноября в официальном Facebook Операции объединенных сил Украины (ООС).

Целью учений была тренировка отражения авиационного удара со стороны России. Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Отражали удар экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23. Как сообщили в штабе ООС, «все воздушные цели были условно уничтожены».

Напомним, на Украине считают, что в конфликте в Керченском проливе якобы была задействована и российская авиация — как минимум истребитель Су-30 и вертолет Ка-52.