За стрельбу в водителя на Косыгина задержан бизнесмен

Пустившему пулю в висок оппонента из-за дорожного конфликта не удалось спрятаться. Спустя три дня после разборок на Ржевке полицейские и следователи СК установили того, кто поспешил скрыться, оставив раненного в голову на месте.

«Задержан 37-летний генеральный директор одной из коммерческих структур, у которого был обнаружен и изъят травматический пистолет «Оса», – сообщили 30 ноября в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, именно бизнесмен управлял «Опелем», который днем 27 ноября не поделил дорогу с «Пежо» на проспекте Косыгина. Прозвучал выстрел. Коммерсант скрылся, а его 39-летний оппонент, бывший военнослужащий, оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления ему обвинения.

А в городе на Неве участники дорожного движения снова стреляют. 29 ноября на улице Коллонтай водитель Toyota выстрелил в молодого человека за рулем «Лады». Две пули попали в грудь и живот 24-летнего петербуржца. Правда, причиненные ему ранения не такие серьезные, как в предыдущем случае.