Статс-секретарь Банка России Торшин ушел в отставку. Его фамилия звучала в прессе в связи с делом Бутиной

Заместитель председателя Банка России Александр Торшин покинул свой пост. Его фамилия называлась западными СМИ как человека, под руководством которого действовала арестованная в США россиянка Мария Бутина.

Об отставке 30 ноября сообщает пресс-служба Банка России. Регулятор уточняет, что Торшин уходит с работы на пенсию.

В Центробанке он трудился с 2015 года, до этого 14 лет занимал сенаторское кресло как представитель в верхней палате республики Марий Эл. В апреле 2018 года был включен в санкционный список США.

Как сообщалось ранее, обвиненная в Америке в незаконной работе иностранным агентом Мария Бутина могла действовать именно по указанию Торшина. Россиянка, сообщал Reuters, работала раньше его помощницей, оба являются членами Национальной стрелковой ассоциации США. Накануне пресса писала о том, что Бутина может пойти на сделку со следствием. Суть возможного соглашения не раскрывается.