Статс-секретарь Банка России Торшин ушел в отставку. Его фамилия звучала в прессе в связи с делом Бутиной
Заместитель председателя Банка России Александр Торшин покинул свой пост. Его фамилия называлась западными СМИ как человека, под руководством которого действовала арестованная в США россиянка Мария Бутина.
Об отставке 30 ноября сообщает пресс-служба Банка России. Регулятор уточняет, что Торшин уходит с работы на пенсию.
В Центробанке он трудился с 2015 года, до этого 14 лет занимал сенаторское кресло как представитель в верхней палате республики Марий Эл. В апреле 2018 года был включен в санкционный список США.
Как сообщалось ранее, обвиненная в Америке в незаконной работе иностранным агентом Мария Бутина могла действовать именно по указанию Торшина. Россиянка, сообщал Reuters, работала раньше его помощницей, оба являются членами Национальной стрелковой ассоциации США. Накануне пресса писала о том, что Бутина может пойти на сделку со следствием. Суть возможного соглашения не раскрывается.
Справка:
29-летней Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки.
Бутина не признала свою вину, МИД России назвал обвинения сфабрикованными. Новые судебные слушания по делу Бутиной пройдут в декабре, после того, как она отозвала из суда прошение о снятии с нее обвинений.