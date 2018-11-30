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Происшествия
30.11.2018 12:17
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Ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» оценили в 150 миллионов рублей

Ремонт строящегося ледокола «Виктор Черномырдин», который недавно пострадал от пожара на «Адмиралтейских верфях», обойдется почти в 150 миллионов рублей. Такие данные 30 ноября приводит ТАСС со ссылкой на оценку главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

По его словам, в результате пожара пострадали обшивка, оборудование и проводка. «Сухой остаток: устройство для фильтрации сточных вод, шкафы управления котлами, 8 км кабеля и еще некоторые вещи, которые до конца не отдефектовали», – отметил Рахманов.

Глава ОСК также рассказал, что «Виктор Черномырдин» был застрахован, поэтому компания намерена обратиться за компенсацией. 

Рахманов заверил, что пожар не помешает сдать судно в 2019 году. При этом он посетовал, что «в нынешней ситуации» будет нелегко купить новую американскую систему фильтрации, поэтому придется искать замену в других странах. Из-за этого сроки сдачи «Черномырдина» могут сдвинуться, однако она все равно состоится в 2019 году. 

Напомним, что пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел 27 ноября. В результате произошедшего пострадали два человека. В больницу был госпитализирован сотрудник фирмы-подрядчика с ожогами рук. Площадь пожара составила не более 100 квадратных метров. К ликвидации огня на строящемся ледоколе привлекли 35 расчётов и 139 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»). По версии следствия, на ледоколе неосторожно работали с открытым огнём.

Справка:

Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на «Балтийском заводе». Сроки сдачи судна неоднократно переносили. «Балтийский завод» должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году. На данный момент ледокол «Виктор Черномырдин» должен проходить испытания. Электричество на судно проведено. Отделочные работы находятся в стадии завершения.

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