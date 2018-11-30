Судья ЕСПЧ от России высказался за легализацию однополых браков и уважение прав секс-меньшинств

Дмитрий Дедов, российский судья Европейского суда по правам человека, высказал свое особое мнение на проблему признания гражданских прав сексуальных меньшинств в России. Ее решение, по мнению Дедова, – в юридическом признании партнерских отношений геев и лесбиянок.

Свою позицию Дедов изложил в особом мнении после решения ЕСПЧ о незаконном запрете в РФ гей-парадов. Судья считает, что социальная гармония в России может возникнуть на основе взаимного уважения прав человека, в частности уважения прав сексуальных меньшинств. ЛГБТ, уверен Дедов, не стремятся продвигать свой личный образ жизни, а добиваются признания своих гражданских прав и их государственной защиты. Он уточнил, что в первую очередь имеет в виду право создавать семейные отношения.

«Юридическое признание таких партнерских отношений может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей», – предположил судья.

Иск активиста Николая Алексеева против российских властей, которые несколько раз запретили представителям ЛГБТ-сообщества провести гей-парады, был рассмотрен ЕСПЧ 27 ноября. Суд в очередной раз признал запреты незаконными.

Дмитрий Дедов участвует в процессах ЕСПЧ с 2012 года, ранее трудился в Высшем арбитражном суде России. Судьи в Страсбурге работают не как представители государств, а в личном, независимом от позиции страны, качестве.