Горевшего на дамбе водителя вытащил из огня полицейский, ехавший мимо. До этого он спас человека от смерти в воде

Водителю автомобиля, сгоревшего на дамбе 28 ноября, действительно сильно повезло. В момент ДТП мимо ехали полицейские, скорая тоже случайно оказалась на месте.

Спас жизнь водителю Павел Киселёв, прапорщик внутренней службы, водитель-полицейский автохозяйства ЦХиСО ГУ МВД России.

Как сообщается 30 ноября на сайте петербургского главка, днём 28 ноября Павел Киселёв на служебном автомобиле ехал по дамбе от Кронштадта в сторону Петербурга. На его глазах движущаяся впереди легковушка резко перестроилась вправо, пробила ограждение и вспыхнула.

Киселёв остановился и бросился к полыхающей машине. Подбежав, он увидел, что водитель без сознания, а одежда на нём уже воспламенилась. Несмотря на огонь, полицейский вытащил пострадавшего из салона. По словам медиков, если бы не самоотверженные действия Киселёва, мужчину вряд ли удалось бы спасти.

Как раз в это время мимо ехала карета скорой помощи, её остановила пассажирка Киселёва – следователь ГСУ ГУ МВД России Екатерина Александрова. Скорая увезла пострадавшего в больницу.

По решению руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прапорщик внутренней службы Павел Киселёв будет поощрён, отмечается в сообщении главка.

Это не первый героический поступок Павла Киселёва. В прошлом году также при исполнении служебных обязанностей он спас человека, причём от смерти в воде, – смог остановить мужчину, решившего свести счеты с жизнью на набережной Невы.

Напомним, 28 ноября около 13:15 на 9-м километре внутреннего кольца КАД 55-летний мужчина совершил наезд на дорожное ограждение. Машина сгорела полностью. Повреждения получил и надземный пешеходный переход через скоростную магистраль.