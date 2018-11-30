Суд отказал в жалобах защите Кокорина и Мамаева. Новый год они, скорее всего, встретят в СИЗО

Судья кассационной инстанции отказал в передаче жалоб защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда. Об этом 30 ноября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Кассационная инстанция не нашла оснований для передачи жалоб», — цитирует издание заявление суда. Отметим, ранее стало известно, что адвокаты футболистов обратились с кассационными жалобами с просьбами о смягчении меры пресечения. Таким образом, учитывая продление ареста, Новый год Мамаев и Кокорин, видимо, будут встречать в СИЗО.