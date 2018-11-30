Происшествия
Суд отказал в жалобах защите Кокорина и Мамаева. Новый год они, скорее всего, встретят в СИЗО
Судья кассационной инстанции отказал в передаче жалоб защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда. Об этом 30 ноября сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Кассационная инстанция не нашла оснований для передачи жалоб», — цитирует издание заявление суда. Отметим, ранее стало известно, что адвокаты футболистов обратились с кассационными жалобами с просьбами о смягчении меры пресечения. Таким образом, учитывая продление ареста, Новый год Мамаев и Кокорин, видимо, будут встречать в СИЗО.
Справка:
Напомним, по версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.