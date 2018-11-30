К наместнику Киево-Печерской лавры пришли с обысками. Они связаны с делом о разжигании межрелигиозной вражды

Служба безопасности Украины утром 30 ноября пришла на территорию Киево-Печерской лавры, принадлежащей Украинской православной церкви Московского патриархата. Спецслужбы проводят обыск у наместника монастыря – митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Оперативные мероприятия подтвердила представитель СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, обыск проводится как в личных покоях архиерея, так и в помещениях Лавры. Следователи пришли в рамках расследования дела о разжигании межрелигиозной вражды по статье 161 Уголовного кодекса, передает телеканал «112».

Напомним, вчера в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества, в том числе мощей святых. Исполнители ссылались на распоряжение минкульта о проведении инвентаризации. Представители монастыря при этом о мероприятиях предупреждены не были. Комментируя это, митрополит Павел заявил: «Не удивлюсь, если будут обыски и притеснения».

Также наместник говорил о том, что в отношении него возбудили несколько дел под секретным грифом.

«Мне инкриминируют на основании религиозных недоразумений, что я неправильно отношусь к патриарху Варфоломею. Но я к нему отношусь с большим уважением как к патриарху», — говорил накануне журналистам архиерей.

Митрополит также заявил об оказываемом на него и братию давлении со стороны украинских властей.