Дома с ценовой и транспортной доступностью

Существует множество параметров при выборе жилья. Цена вопроса, конечно, является важным критерием, но не единственным. На первый план также выходит транспортная доступность и развитая инфраструктура, которые вместе формируют комфортную городскую среду

Setl City

Чтобы облегчить ваш поиск идеального баланса между стоимостью и удобным расположением дома, рассказываем о новостройках, расположенных в центральных частях города и с доступной ценой.

Ваш адрес – Васильевский остров

Васильевский остров выделяется среди всех районов Петербурга. Это исторический центр города и вместе с тем обособленная его часть, представляющая идеальное сочетание для спокойной и одновременно активной деловой жизни. Представьте себе ежедневные прогулки по красочным проспектам с великолепной архитектурой, уютным аллеям, гранитным набережным, откуда можно любоваться живописными видами на акваторию Невы и Финский залив. Благодаря выездам ЗСД и новому мосту Бетанкура, остров уже не изолирован как прежде. А после открытия станции метро «Горный институт» может стать еще более доступным.

«Палацио»/Setl City

Как раз напротив будущей станции «Горный институт», на пересечении Косой и 25-й линий В.О, строится новый жилой комплекс «Палацио» от застройщика Setl City. До другой станции «Василеостровская» – всего 15 минут ходьбы. Квартал отличается стильной архитектурой и оригинальной планировкой: 10-этажные корпуса вплотную примыкают друг к другу, образуя уютные дворы с прогулочными аллеями. На территории квартала запланировано строительство детского сада на 170 мест, предусмотрен вместительный подземный паркинг. Для ценителей видов исторического центра Петербурга на последних этажах запроектированы квартиры с террасами.

«Эмеральд»/Setl City

На другой стороне Васильевского острова, на первой линии Малой Невы Setl City строит новый жилой комплекс высокого комфорт-класса «Эмеральд на Малой Неве». Четыре дома расположатся между набережной Макарова и Уральской улицей, в пешей доступности от двух станций метро: «Приморская» и «Василеостровская». Рядом – детские сады, школы, престижные университеты и множество парков отдыха. Главная гордость проекта – уютный сквер с фонтанным комплексом, а также превосходные виды на дельту Малой Невы, залив и новые доминанты – небоскреб «Лахта Центр» и стадион «Санкт-Петербург». Чтобы подчеркнуть уникальность места, в «Эмеральде» представлены квартиры с возможностью разбить настоящий зимний сад. Это комнаты с панорамным остеклением – то есть от пола до потолка. Также есть квартиры с помещениями для установки настоящей сауны – для тех, кто не любит стандартные решения.

«Стрижи» в небе

Если вас интересует Невский район, то рекомендуем обратить внимание на ЖК «Стрижи в Невском», строящийся всего в 700 метрах от метро «Ломоносовская». Напротив квартала – пышный парк им. Бабушкина, за парком – широкая Нева. Комплекс уже стал известен благодаря своим «парящим дворам». Такого эффекта удалось достичь за счет возвышающихся стилобатов, соединенных остекленными мостами. Здесь нет места автомобилям, не попасть во двор и случайным людям, зато можно играть с детьми на разновозрастных площадках или заниматься спортом на свежем воздухе.

Дома имеют разную высоту от 10 до 24 этажей. В предложении – большой выбор планировок, в том числе с пространством для зимнего сада, отдельными гардеробными и спальнями с отдельным санузлом.

Живи в искусстве

Удобное расположение и высокая транспортная доступность являются преимуществами ЖК «ARTквартал. Аквилон». Новый комплекс находится между станциями метро «Фрунзенская» и «Московские ворота»: путь пешком до каждой из них займет около 10 минут. В проекте будет воплощена оригинальная арт-концепция – это фотогалереи современных художников на ограждениях закрытого внутреннего двора, скульптуры на арт-аллее и выставки картин в холлах дома. Фасад будет оформлен в неоклассическом стиле, созвучном с грандиозными архитектурными ансамблями Московского проспекта.

ЖК «ARTквартал. Аквилон»/Фото предоставлено Setl City

«Петербургская Недвижимость» представляет дома рядом с метро по доступным ценам – от 3,4 млн рублей. Если вас интересуют жилые комплексы у метро, читайте предыдущие обзоры «Дом в Московском районе и рядом с метро: где купить» и «Дом в шаге от метро: где купить».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Застройщик ЖК «Палацио» – ООО «Остров Сити» в сотрудничестве с компанией Lipsanen & Co, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

Застройщик ЖК «ARTквартал.Аквилон» – ООО «ЭмСи Истейт Инвестмент». Проектная декларация на artkvartal-akvilon.ru.