«Алмаз – Антей» примет участие в выставке «Здравоохранение - 2018»

Холдинг покажет возможности по разработке и производству современного медицинского оборудования. Международная выставка «Здравоохранение-2018» пройдет в Москве в рамках форума «Российская неделя здравоохранения» в ЦВК «Экспоцентр» с 03 по 07 декабря.

«Участие Концерна в выставке «Здравоохранение» направлено на укрепление имиджа, как надёжного индустриального и финансово-устойчивого партнера с высоким научным и производственным потенциалом. Партнера, способного реализовывать проекты по разработке и выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения в рамках совместной деятельности и внедрившего наиболее успешные методики по продвижению и сбыту продукции», – заявил заместитель генерального директора по производственно-технологической политике Александр Ведров.

Заместитель генерального директора подчеркнул, что Концерн будет представлен на выставке как современная высокотехнологичная клиентоориентированная компания, имеющая научно-техническую и производственную базу для разработки и производства современного медицинского оборудования для лучевой и функциональной диагностики, оборудования для ядерной медицины, хирургического и анестезиологического оборудования.

Выставочная экспозиция позволит потенциальным партнёрам и заказчикам, участвующим в работе форума ознакомиться с возможностями Концерна в области разработки и производства продукции гражданского назначения, а также получить информацию о готовности и подходах компании к её продвижению и сбыту.

Представители холдинга планируют провести ряд деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами. Предусматривается также участие специалистов Концерна в ряде тематических треков и панельных дискуссий в рамках деловой программы выставки.

Запланирована встреча руководства департамента развития гражданской продукции Концерна с представителями Министерства здравоохранения, Минпромторга, а также с представителями исполнительной власти в сфере здравоохранения ряда субъектов Российской Федерации.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"