Рубль подешевел после отмены встречи Путина и Трампа

Российская валюта потеряла сразу полрубля по отношению к евро и доллару на фоне новостей о том, что переговоры президентов России и США в Аргентине не состоятся.

Единая европейская валюта выросла почти на 50 копеек на открытии торгов на Московской бирже утром 30 ноября. По данным на 11.30 по московскому времени, за евро дают 75,89 рубля.

Доллар, в свою очередь, прибавил около 50 копеек, приблизившись к 67 рублям. Цена нефти марки BRENT держится ниже 60 долларов за баррель.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп через "Твиттер" отменил назначенную на первый день зимы встречу с Владимиром Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.