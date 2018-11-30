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Финансы
30.11.2018 11:36
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Рубль подешевел после отмены встречи Путина и Трампа

Российская валюта потеряла сразу полрубля по отношению к евро и доллару на фоне новостей о том, что переговоры президентов России и США в Аргентине не состоятся. 

Единая европейская валюта выросла почти на 50 копеек на открытии торгов на Московской бирже утром 30 ноября. По данным на 11.30 по московскому времени, за евро дают 75,89 рубля. 

Доллар, в свою очередь, прибавил около 50 копеек, приблизившись к 67 рублям. Цена нефти марки BRENT держится ниже 60 долларов за баррель. 

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп через "Твиттер" отменил назначенную на первый день зимы встречу с Владимиром Путиным из-за конфликта в Керченском проливе.

Справка:

25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.

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