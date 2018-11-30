«Я лучше умру на этой земле, чем вернусь в Россию». Смерть российского беженца в США стала причиной критики Трампа

Гражданин России Мэргэнсана Амар, которого американские врачи отключили от систем жизнеобеспечения после смерти мозга, боялся, что на родине ему грозит опасность. Правозащитники настаивают, что политика нынешней администрации США и действия иммиграционных властей привели к гибели мужчины. Конгрессмены требуют расследовать обстоятельства смерти россиянина.

Амар Мэргэнсана прибыл в США в декабре прошлого года, попросив убежища на пропускном пункте Сан Исайдро на южной границе страны. После чего его поместили в центр для беженцев Northwest Detention Center. В ходе интервью он настаивал, что ему грозит опасность на родине. «Я лучше умру на этой земле, чем вернусь в Россию», – приводит слова беглеца Washigton Post в публикации от 29 ноября.

Мужчина также рассказал иммиграционным властям, что в России его якобы «били скинхеды» и «судили за призывы к независимости Бурятии». Как ранее выяснила «Фонтанка», 40-летний Амар Мэргэнсана действительно был зарегистрирован в этой республике, в улусе Хурамша. Однако ни о каких проблемах с законом Амара, кроме штрафов ГИБДД, изданию не известно.

7 августа 2018 года суд принял решение о депортации. Иммиграционная и таможенная полиция США оставила россиянина за решеткой. Согласно американскому законодательству, иммиграционные дела не являются общедоступными, поэтому у СМИ мало информации о слушаниях. Очевидно, что Амар был несогласен с таким вердиктом и в конце августа объявил голодовку. По данным работников центра для беженцев, его состояние вело к «неминуемой смерти», поэтому они запросили у судьи разрешение насильно кормить Амара. По словам наблюдавших за ним людей, большую часть дня гражданин РФ проводил в кровати из-за слабости. В итоге окружной судья Бенджамин Сеттл позволил Иммиграционной и таможенной полиции США кормить его против воли. С 19 сентября беженец стал есть питательные шейки и фрукты.

В начале октября Амар подал апелляцию на решение о выдворении, однако, согласно законодательству США, сделал он это слишком поздно. Ему вновь объявили о депортации. Россиянин связался с русскоязычным адвокатом, который посетил его и рассказал, что тюремщики нашли у него в камере веревку. После этого Амар был помещен под специальный режим наблюдения, который позже был снят. Медики отметили, что Амар находился в хорошей физической форме, несмотря на голодовку. Однако, как ранее сообщило Управление по иммиграционной и таможенной политике, 15 ноября его нашли обездвиженным, после чего сразу же поместили в медицинский центр Святого Иосифа в Такоме. «Несмотря на то что Амар был подключен к системе жизнеобеспечения до 24 ноября, медицинские записи будут считать официальной датой смерти 18 ноября, так как деятельность мозга прекратилась именно в этот день», – подчеркивают власти. Официальная причина смерти – «гипоксическое повреждение головного мозга из-за удушья».

Посольство России подтвердило смерть гражданина РФ.

Случай Амара стал вторым похожим за год. В связи с чем на улицы Такомы, где содержался россиянин, вышли десятки людей.

About 20 people gathered outside St. Joseph Medical Center for vigil for Amar Mergensana, #NWDC detainee who died this weekend #Tacoma pic.twitter.com/txZL46xGXR — Will James (@OtherWillJames) 26 ноября 2018 г.

Правозащитники объявили действия работников пенитенциарной системы неправомерными, так как они якобы преждевременно отключили мужчину от систем жизнеобеспечения.

«Смерть Амара – это пример того, как долго наши миграционные власти могут держать людей в заключении. Они должны были выпустить его, но не сделали этого. Он говорил нам, что лучше умрет, чем переживет депортацию», – рассказала Мару Мора Вильяльпандо, правозащитник, которая следила за делом россиянина.

Активисты настаивают, что при Дональде Трампе рекордное число иммигрантов находятся в заключении.

Кроме того, конгрессмен Прамила Джаяпал, сенатор Патти Мюррей, сенатор Мария Кентвэлл и конгрессмен Адам Смит написали заявление в Иммиграционную службу с призывом обнародовать сведения о деле россиянина, чтобы понять, что произошло на самом деле.