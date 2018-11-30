МТС создаст на Кировском заводе мессенджер для людей и станков

Кировский завод и Группа МТС в рамках Петербургского международного инновационного форума 30 ноября подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны обещают создать принципиально новую цифровую платформу, которая с помощью специального мессенджера свяжет людей со станками.

Подписи под соглашением о стратегическом партнерстве поставили директор по информационным технологиям ПАО «Кировский завод» Виктор Верниковский и генеральный директор «Энвижн Групп» (ИТ-компания, входящая в Группу МТС) Сергей Кузьмин. Официальное название будущего продукта: разработка комплексного инновационного ИТ-решения для промышленности. Фактически речь идет о создании программного продукта, который автоматизирует и оцифрует большую часть производственных процессов для предприятий, входящих в Группу «Кировский завод». Успех даст старт появлению нового продукта, который с определенными корректировками можно будет выставлять в самостоятельную продажу для промышленных предприятий.

Экспериментальными площадками у создаваемой цифровой платформы станут два предприятия: АО «Завод «Киров-Энергомаш» и ООО «Завод буровых технологий». Следующий этап — установка цифровых платформ на всех предприятиях Группы, потом – вывод проекта в самостоятельное бизнес-плавание.

Участники торжественной процедуры не стали конкретизировать суммы и цифры. Сегодняшняя постановка вопроса: мы вместе пробуем, а после того, как добьемся приличного результата, подумаем, кто и как это будет продавать. Впрочем, представители и МТС, и Кировского завода говорят о паритетных долях в будущем проекте — но не готовы пока обозначить соотношение этой паритетности и юридическую форму, в которой она материализуется.

Планы, как обычно на такого рода мероприятиях, декларированы грандиозные — вплоть до создания искусственного интеллекта для сбора и анализа данных о работе станочного парка на любом производстве. О серьезности заявки свидетельствует еще один факт: уже проведенные работы показали неудобство использования в целях проекта мессенджера Telegram, в связи с чем ИТ-специалисты «Энвижн Групп» планируют создать специальный мессенджер, где общаться между собой будут не только работники предприятий, но и станки, которыми они пользуются.

На вопрос о специальном обучении персонала Виктор Верниковский смеется: операторы станков с ЧПУ и так вполне образованны, чтобы, запустив на станке программу, углубиться в недра своих смартфонов — будут теперь пользоваться еще одним мессенджером. «Его интерфейс вряд ли окажется сложнее, чем у WhatsApp», – говорит Сергей Кузьмин.