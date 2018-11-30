«Алмаз – Антей» примет участие в первой оборонной выставке в Каире

«Алмаз – Антей» представит продукцию военного и двойного назначения на организуемой впервые Египетской международной оборонной выставке EDEX 2018, которая пройдет с 3 по 5 декабря 2018 года в столице Арабской Республики Египет.

На выставке в Каире примут участие пять дочерних обществ холдинга: ПАО «НПО «Алмаз», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «ФНПЦ «ННИИРТ», ПАО «МЗИК» и АО «ОКБ «Новатор».

«Решение об участии Концерна в этой выставке принято, исходя из значимости росийско-египетского военно-технического сотрудничества, а также высокого международного авторитета Египта», – заявил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Заместитель генерального директора также отметил, что экспозиция будет сформирована исходя из потребностей региона в продукции номенклатуры Концерна с акцентом на египетский рынок вооружений.

На объединённом стенде Концерна помимо общей информации о выпускаемых изделиях в виде моделей будут представлены ЗРС С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», ЗРК «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», ЗПРК «Тунгуска-М1» и ЗСУ-23-4 «Шилка-М4».

Особое место в единой экспозиции Концерна отводится радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. В виде моделей будут представлены многофункциональный РЛК 55Ж6МЕ, подвижная РЛС дежурного режима 55Ж6УМЕ, малогабаритная РЛС 1Л122-1Е, мобильные РЛС 1Л121Е, 1Л125Е и «Противник-ГЕ», всевысотный обнаружитель 96Л6Е2 и модуль съема радиолокационной информации ВИП-117М3.

В разделе учебно-тренировочных средств ПВО будет экспонироваться натурный образец УМТК 9Ф6021Э «Адъютант» в составе БЛА с турбореактивным двигателем.

Из продукции гражданского и двойного назначения в виде моделей предусмотрена демонстрация доплеровского метеорологического локатора «ДМРЛ-С», трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2» и радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА ROSC-1.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"