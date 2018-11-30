Число россиян, поддерживающих передачу Японии Курил, выросло вдвое и стало рекордным

Количество россиян, которые готовы ради мирного договора с Японией пожертвовать частью островов Курильской гряды, выросло до рекордных 17%. Подавляющее большинство по-прежнему против.

Такие выводы следуют из соцопроса «Левада-центра», его итоги опубликованы 30 ноября. 19% респондентов ответили, что внимательно следят за новостями на эту тему, 49% утверждают, что осведомлены об общем фоне вопроса, но в него не углублялись.

Передачу островов поддерживают 17% опрошенных, тогда как два года назад на это были готовы лишь 7%. Такого высокого показателя соцопросы ранее не показывали, прошлый рекорд был зафиксирован в 1992 году, тогда "за" выступали 12%.

74% не хотят делить эти земли с Японией (в мае 2016 года – 78%), 9% затруднились ответить (два года назад таких было 15%). Положительно относятся к Японии 61% опрошенных, плохо – 20 процентов.

Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ вернулись к курильскому вопросу на встрече в Сингапуре в середине ноября. За основу переговоров по этой проблеме взята советско-японская декларация 1956 года. На встрече Абэ заверил российского президента, что если Москва передаст Токио часть южных островов, то на них не будет американских военных баз.