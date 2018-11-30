Едущих на похороны россиян все же пустят на Украину
Запрет на въезд для мужчин из России на Украину не будет касаться тех, кто пересекает границу в связи со смертью близкого человека или другими «гуманитарными» причинами. Такая информация прозвучала утром 30 ноября на совещании по усилению обороноспособности страны с участием президента Петра Порошенко.
«Граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны и с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем», – заявил председатель Пограничной службы Украины Петр Цигикал. Его слова приводит издание «Украинская правда».
Силовик также добавил, что его ведомство переведено в 1-й уровень боеготовности, граница охраняется по усиленному варианту.
Напомним, сегодня утром стало известно, что Киев запрещает въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Порошенко считает, что это оградит его страну от «отрядов частных армий», не даст им «провести операции, которые они пытались провести в 2014 году». Отметим, что въезд для россиян – не новация. Подобная мера действовала после событий на майдане и начале вооруженных действий в Донбассе.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.