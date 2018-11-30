Едущих на похороны россиян все же пустят на Украину

Запрет на въезд для мужчин из России на Украину не будет касаться тех, кто пересекает границу в связи со смертью близкого человека или другими «гуманитарными» причинами. Такая информация прозвучала утром 30 ноября на совещании по усилению обороноспособности страны с участием президента Петра Порошенко.

«Граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны и с какой-то другой гуманитарной целью, мы пропускаем», – заявил председатель Пограничной службы Украины Петр Цигикал. Его слова приводит издание «Украинская правда».

Силовик также добавил, что его ведомство переведено в 1-й уровень боеготовности, граница охраняется по усиленному варианту.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Киев запрещает въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Порошенко считает, что это оградит его страну от «отрядов частных армий», не даст им «провести операции, которые они пытались провести в 2014 году». Отметим, что въезд для россиян – не новация. Подобная мера действовала после событий на майдане и начале вооруженных действий в Донбассе.