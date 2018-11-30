Зачастили: почти сразу после «юбилея» под «мостом глупости» застряла ещё одна «Газель»

Сразу две «Газели» за короткое время застряли под «мостом глупости» на Софийской улице в Петербурге. Был замечен ещё один «кандидат», но он оказался умным.

160-я «жертва» была зафиксирована 27 ноября, «Фонтанка» писала о ней. Ещё одно ДТП, уже со 161-й «Газелью», случилось 29 ноября поздно вечером. О нём сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и телеграм-канал «Мост глупости live», продолжающий дело знаменитого твиттера, который сейчас недоступен.

Любопытно, что за несколько часов до этого в Петербурге произошла похожая авария, причём в необычном месте (в списке «собратьев моста глупости», составленном «Фонтанкой», его нет).

Фото: vk.com/spb_today

«Фура не пролезла под железнодорожным мостом на Ленинском проспекте в сторону Народного Ополчения, повредив при этом изоляторы троллейбусной линии», – рассказали утром 29 ноября очевидцы в «ДТП и ЧП». В Горэлектротрансе тогда пояснили «Фонтанке», что задержки движения троллейбусов практически не было, сотрудники предприятия ликвидировали последствия аварии за несколько минут.

На Софийской в тот же день тоже могло бы быть как минимум на одну «Газель» больше, но предупреждения сработали. Эту сцену заметил подписчик группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Прочитал и осознал», – рассказал очевидец.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт, особенно «Газели». Из-за этого над ним повесили растяжку с соответствующим предупреждением. Городские власти активно взялись за объект после того, как юбилейная, 150-я, «Газель» застряла там именно в День города, 27 мая. Целый ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше.