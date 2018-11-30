Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

Украина ввела анонсированные ранее ограничения для россиян. В страну запрещен въезд мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом утром 30 ноября сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал на совещании с президентом Петром Порошенко.

«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля, – цитирует Цигикала «Коммерсантъ». – На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет – лицам мужского пола».

Сам Порошенко также написал об этом в своем аккаунте в Twitter: «Украина ввела ограничения по въезду граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».

Фактически же россиянам трудно попасть на Украину уже с 26 ноября – дня, когда Верховная рада утвердила военное положение. В первый же вечер у более 70 россиян в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны» отобрали паспорта и сообщили о депортации. 27 ноября за территорию воздушной гавани не смогли выйти 80 человек.