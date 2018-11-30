Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
Украина ввела анонсированные ранее ограничения для россиян. В страну запрещен въезд мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом утром 30 ноября сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал на совещании с президентом Петром Порошенко.
«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля, – цитирует Цигикала «Коммерсантъ». – На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет – лицам мужского пола».
Сам Порошенко также написал об этом в своем аккаунте в Twitter: «Украина ввела ограничения по въезду граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60, чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».
Фактически же россиянам трудно попасть на Украину уже с 26 ноября – дня, когда Верховная рада утвердила военное положение. В первый же вечер у более 70 россиян в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны» отобрали паспорта и сообщили о депортации. 27 ноября за территорию воздушной гавани не смогли выйти 80 человек.
Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.