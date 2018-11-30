На Кондратьевском из-за обрыва проводов встали трамваи и троллейбусы. На улицах пробки, на остановках — толпы

Контактную линию чинит аварийная бригада ГУП «Горэлектротранс» на пересечении Кондратьевского проспекта и Арсенальной улицы в Петербурге утром 30 ноября.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, общественный транспорт в округе встал с восьми утра, восстановительные работы к 11 часам продолжаются. Как именно была повреждена линия, в ГУПе сказать не смогли.

По словам очевидцев, на остановках собралось «огромное количество» пассажиров, проблемы с проездом и у водителей. Ситуацию осложняет ДТП с троллейбусом, автобусом и трамваем на улице Комсомола.