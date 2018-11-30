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30.11.2018 10:48
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Смольный оспорил решение суда по намыву островов в Финском заливе. Их планирует создать близкая к Пригожину компания

Комитет имущественных отношений подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда, который обязал правительство Петербурга согласовать проект ООО «Зингер Девелопмент» по созданию в Финском заливе искусственного земельного участка. Об этом «Фонтанке» 30 ноября сообщили в пресс-службе КИО.

Компания разработала проект намывных островов для строительства жилья в районе Лахты — у поселка Ольгино. Эта территория находится в федеральной собственности. Рассмотреть возможность реализации «Залива островов» Смольному поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. В конце февраля 2018 года «Зингер Девелопмент» направил документацию по созданию искусственной территории в комитет имущественных отношений, но получил отказ.

Отрицательное решение КИО застройщик оспорил в суде. Арбитраж не только признал отказ незаконным, но и обязал правительство согласовать документацию. 

Ранее в Смольном объясняли — прежде чем давать «добро» на подобный замысел, необходимо изучить, как его реализация может повлиять на экологию. Например, глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов высказывал предположение, что проект может заметно уменьшить объем водной чаши в акватории. Это, в свою очередь, может сделать небезопасным слив воды после того, как дамбу будут открывать после наводнений. 

Проект связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина.

Справка:

Компанию «Зингер девелопмент» учредили в июле 2016 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Ее доходы за 2017 год составили 310 тысяч рублей, расходы — 1,1 млн. Офис фирмы находится в бизнес-центре «Сенатор» Васильевском острове. В качестве контактного указан номер компании «Эталон», которую зарегистрировала мать бизнесмена Евгения Пригожина Виолетта.

Намывной проект в районе Лахты примерной стоимостью 400 млрд рублей предусматривает строительство «Залива островов» площадью 5 млн квадратных метров, жилья на 60 тысяч человек, объектов коммерческой недвижимости.

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