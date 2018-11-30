Смольный оспорил решение суда по намыву островов в Финском заливе. Их планирует создать близкая к Пригожину компания

Комитет имущественных отношений подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда, который обязал правительство Петербурга согласовать проект ООО «Зингер Девелопмент» по созданию в Финском заливе искусственного земельного участка. Об этом «Фонтанке» 30 ноября сообщили в пресс-службе КИО.

Компания разработала проект намывных островов для строительства жилья в районе Лахты — у поселка Ольгино. Эта территория находится в федеральной собственности. Рассмотреть возможность реализации «Залива островов» Смольному поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. В конце февраля 2018 года «Зингер Девелопмент» направил документацию по созданию искусственной территории в комитет имущественных отношений, но получил отказ.

Отрицательное решение КИО застройщик оспорил в суде. Арбитраж не только признал отказ незаконным, но и обязал правительство согласовать документацию.

Ранее в Смольном объясняли — прежде чем давать «добро» на подобный замысел, необходимо изучить, как его реализация может повлиять на экологию. Например, глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов высказывал предположение, что проект может заметно уменьшить объем водной чаши в акватории. Это, в свою очередь, может сделать небезопасным слив воды после того, как дамбу будут открывать после наводнений.

Проект связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина.