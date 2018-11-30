В России хотят узаконить торговлю «красивыми» автономерами. Продавать будут на аукционах

Правительство намерено разрешить в Интернете аукционы по продаже автомобильных номеров с «красивой» комбинацией букв и цифр. Об этом 30 ноября пишет РБК со ссылкой на газету «Известия».

Проект постановления разрабатывает Минэкономразвития совместно с Министерством внутренних дел. В Минэкономразвития отметили, что в ходе разработки документа необходимо решить несколько вопросов. В частности, надо определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти или профессионально занимающиеся проведением торгов организации. Также необходимо решить, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет проводиться отбор номеров для продажи. Минэкономразвития также проанализирует, какие злоупотребления возможны при продаже номеров на аукционах и как с ними бороться.

Внесение документа в правительство запланировано на 2 сентября 2019 года.