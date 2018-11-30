Арестованных в Крыму украинских офицеров перевезут в московский изолятор. Там их ждет «большая группа» следователей
Командный состав с кораблей военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива, переводят из симферопольского изолятора в Москву.
Об этом 30 ноября сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. Ее слова приводит BFM со ссылкой на ТАСС. Она уточнила, что в столице создана большая группа из московских следователей, и добавила, что в настоящий момент никаких жалоб от арестованных ей не поступало.
24 украинских моряка были арестованы на два месяца 28 ноября за нарушение государственной границы России. Конфликт в Черном море сорвал встречу президентов России и США.
Справка:
25 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.