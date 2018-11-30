Арестованных в Крыму украинских офицеров перевезут в московский изолятор. Там их ждет «большая группа» следователей

Командный состав с кораблей военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива, переводят из симферопольского изолятора в Москву.

Об этом 30 ноября сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина. Ее слова приводит BFM со ссылкой на ТАСС. Она уточнила, что в столице создана большая группа из московских следователей, и добавила, что в настоящий момент никаких жалоб от арестованных ей не поступало.

24 украинских моряка были арестованы на два месяца 28 ноября за нарушение государственной границы России. Конфликт в Черном море сорвал встречу президентов России и США.