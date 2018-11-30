ЦБ объявил войну тайным скупщикам валюты
ЦБ обеспокоен скупкой валюты у банков для снабжения нелегальных обменников. Регулятор разослал письма кредитным учреждениям, где просит ужесточить подход к сомнительным клиентам. Иначе, намекает Центробанк, проблемы начнутся уже у самих банков.
Как сообщают 30 ноября «Ведомости», финансовые организации страны получили от Центрального банка письмо. В тексте говорится о том, что ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день, одни и те же физлица покупают у банков крупные суммы валют – не менее $ 100 тыс., – а потом их не продают. При этом люди, чьи паспорта использовались в сделке, отрицали потом свое участие либо же подтверждали гораздо меньшие суммы.
По мнению ЦБ, речь идет о подпитке нелегальных обменников. Либо о «коррупционных и других незаконных целях». В связи с этим банкам — как крупным, так и нет — советуют доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. В противном случае, намекают авторы письма, при выявлении подобных операций в отношении уже самих банков могут быть введены ограничительные меры. Вплоть до отзыва лицензии.
По мнению источника «Ведомостей», конечные заказчики крупных сумм валюты — торгово-оптовые предприятия и рынки. Раньше они покупали иностранные деньги у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. Поэтому кредитные учреждения перешли на нелегальное положение.
Справка:
2 ноября 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала немецкой газете Handelsblatt об итогах работы регулятора по оздоровлению финансового рынка. «Мы начали процесс оздоровления банковского сектора четыре года назад, мы убирали с рынка хронически слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью, - заявила она. - С тех пор было отозвано 350 лицензий. Сделана значительная часть работы, однако еще год или два мы должны будем наводить порядок». По словам главы ЦБ, регулятор надеялся закончить процесс расчистки в банковском секторе быстрее, за три года, однако «на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков».