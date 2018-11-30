ЦБ объявил войну тайным скупщикам валюты

ЦБ обеспокоен скупкой валюты у банков для снабжения нелегальных обменников. Регулятор разослал письма кредитным учреждениям, где просит ужесточить подход к сомнительным клиентам. Иначе, намекает Центробанк, проблемы начнутся уже у самих банков.

Как сообщают 30 ноября «Ведомости», финансовые организации страны получили от Центрального банка письмо. В тексте говорится о том, что ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день, одни и те же физлица покупают у банков крупные суммы валют – не менее $ 100 тыс., – а потом их не продают. При этом люди, чьи паспорта использовались в сделке, отрицали потом свое участие либо же подтверждали гораздо меньшие суммы.

По мнению ЦБ, речь идет о подпитке нелегальных обменников. Либо о «коррупционных и других незаконных целях». В связи с этим банкам — как крупным, так и нет — советуют доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. В противном случае, намекают авторы письма, при выявлении подобных операций в отношении уже самих банков могут быть введены ограничительные меры. Вплоть до отзыва лицензии.

По мнению источника «Ведомостей», конечные заказчики крупных сумм валюты — торгово-оптовые предприятия и рынки. Раньше они покупали иностранные деньги у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в этом году ЦБ лишил их лицензии. Поэтому кредитные учреждения перешли на нелегальное положение.