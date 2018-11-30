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Общество
30.11.2018 10:03
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Правительство России снизило налог на добычу редких металлов. Это поможет реализовать проект на 18,7 миллиарда рублей

Правительство одобрило законопроект о снижении ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов. Об этом 30 ноября сообщает РБК.

«Вносим изменения в Налоговый кодекс, которые будут стимулировать добычу редких металлов. Отдельные виды редкоземельных металлов имеют стратегически важное значение, разработать их месторождения сложно с точки зрения привлечения инвестиций. Законопроектом предлагается снизить ставку налога на добычу этих ископаемых с 8 до 4,8%», — пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев.​​

Согласно законопроекту, к редким металлам для целей Налогового кодекса будут относиться не только литий, рубидий, цезий, бериллий, стронций, кадмий и скандий, но и такие редкоземельные металлы, как иттрий, лантаноиды, индий, таллий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, висмут, селен, теллур и рений (редкоземельные металлы часто путают с редкими, хотя они различаются).

Если законопроект будет принят Госдумой, то он поможет группе ЧТПЗ («Челябинский трубопрокатный завод») Андрея Комарова реализовать новый проект по строительству горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения в Иркутской области, где компания планирует добывать тантал и ниобий. Они используются в производстве высокопрочных сталей, необходимых для изготовления нефтегазовых труб, корпусов грузовиков и легковых автомобилей, строительных компонентов, железнодорожных рельсов и в судостроении. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 18,7 млрд рублей.

95% от мирового рынка редкоземельных металлов сейчас добывают в Китае. А Россия импортирует почти весь необходимый объем редкоземельных металлов.

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