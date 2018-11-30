На Неве начинается ледоход и заканчивается навигация. Мосты ночью 1 декабря останутся сведенными

Юлия Яковлева/"Фонтанка.ру"

В Петербурге закончен период навигации и разводки мостов. Неву начинает сковывать лед, в городе устойчивый минус.

ГУП «Мостотрест» с 30 ноября завершил сезон развода мостов до весны, в ночь на субботу переправы через Неву и ее рукава останутся сведенными.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов советует горожанам доставать фотоаппараты, чтобы заснять первый ледоход. Некоторые уже последовали рекомендации и выложили в соцсети кадры замерзающей реки на фоне алого рассвета.

В выходные в городе будет морозно, до минус 3 градусов, в воскресенье возможен снег. Днем в пятницу ожидается сильный ветер, с порывами до 17 метров в секунду.