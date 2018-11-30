Российских хакеров заподозрили в атаках на политиков Германии

Российских хакеров подозревают в кибератаках на депутатов бундестага, вооруженные силы страны и посольства Германии. Об этом 30 ноября сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

По данным издания, хакеры принадлежат группе Snake, также известной как Turla, которую связывают с российскими спецслужбами. Отмечается, что кибератаки совершались на учетные записи нескольких членов парламента. Последняя атака произошла 14 ноября.

Ранее агентство DPA сообщило, что российская хакерская группа APT28, известная как Fancy Bear, совершила кибератаку на МИД и минобороны Германии. Атаку заметили в декабре 2017 года. По данным агентства, хакеры проникли в сеть передачи данных федеральной администрации.