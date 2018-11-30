На Коллонтай стреляли участники дорожного конфликта

В качестве аргумента в дорожном конфликте водитель Toyota решил использовать травматическое оружие и дважды выстрелил в оппонента на «Ладе».

По информации «Фонтанки», о разборках двух мужчин в полицию около полудня 29 ноября сообщила прохожая. Женщина рассказала, что возле 24-го дома по улице Коллонтай водитель Toyota выстрелил в молодого человека, управлявшего «Ладой». Две пули попали в грудь и живот 24-летнего петербуржца. При этом от медицинской помощи он отказался. Тем временем водитель иномарки поспешил вернуться за руль и уехать. Место происшествия попадает в зону охвата камер видеонаблюдения, запись изучает полиция.

Напомним, 27 ноября участники дорожного конфликта стреляли в Красногвардейском районе: у дома 7 по проспекту Косыгина 39-летнему водителю «Пежо» пустили пулю в висок из травматического пистолета. Стрелка пока не нашли.