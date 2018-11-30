«Наглый блок страницы» на 20 минут оторвал сотрудников «ВКонтакте» от работы. Обиженный пользователь из Китая рассказал полиции о бомбе в башне дома Зингера

Раздосадованный заблокированной страницей в социальной сети «ВКонтакте» пользователь на сайте полицейского главка Москвы оставил сообщение о бомбе в офисе компании. До Петербурга информация шла три дня и привела к эвакуации.

Как стало известно «Фонтанке», проверку в доме Зингера на Невском проспекте, 28, полиция Центрального района проводила с 16:40 до 17:00 29 ноября. Из офиса «ВКонтакте», который расположен в башне, было эвакуировано 150 человек. Ничего опасного там не нашли, и сотрудники вскоре вернулись к работе. Оторваться же от дел им пришлось из-за обиды. На сайт столичного главка еще 26 ноября пришло письмо с электронного адреса Совета по развитию торговли Гонконга. Автор заверил, что в главном офисе «ВКонтакте» заложена бомба. «Шутка за их наглый блок страницы», – объяснил неизвестный.