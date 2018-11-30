The National Interest назвал самые «смертоносные» корабли России. В рейтинг попал «Адмирал Кузнецов»

Американский журнал The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей Военно-морского флота России. В список попали крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов».

Как сообщает журнал, крейсер «Петр Великий» является флагманом Северного флота и предназначен для уничтожения авианосцев. Он оснащен несколькими установками зенитно-ракетных комплексов С-300 «Форт» и ракетным комплексом П-700 «Гранит».

Крейсер «Москва» входит в состав Черноморского флота и также обладает ЗРК С-300 «Форт». Журнал отметил, что корвет «Сообразительный», который входит в Балтийских флот, оборудован противолодочным комплексом «Пакет-НК». Он включает в себя гидроакустическую станцию для обнаружения мишеней. Миноносец «Настойчивый» также входит в Балтийский флот и имеет противокорабельные ракеты П-270 «Москит».

The National Interest добавил, что единственный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» «остается серьезной угрозой для конкурентов Кремля и дает России гораздо больше способов проецировать свою воздушную мощь по всему миру». Он имеет 18 истребителей Су-33 и около шести МиГ-29Л.