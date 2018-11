ВВС Бельгии опубликовали видео перехвата российских истребителей над Балтикой

Военно-воздушные силы Бельгии перехватили российские истребители над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter 30 ноября.

По данным военных, инцидент произошел 28 ноября. На перехват российских военных самолетов подняли бельгийские F-16.

«F-16 перехватили российские реактивные истребители, которые следовали без предоставления полетного плана. Миссия бельгийских ВВС — защитить вашу безопасность», — говорится в сообщении. Модель самолетов не называется, однако опубликована видеозапись перехвата.

Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region 🇪🇪🇱🇹🇱🇻 to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc