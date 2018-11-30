«Мы за последнее время «убили» 48 договоров». Украина готовится отменить еще 40 соглашений с Россией

Украина намерена расторгнуть 40 двусторонних договоров с Россией. Об этом накануне заявил глава внешнеполитического ведомства республики Павел Климкин в эфире программе «Право на власть» на телеканале 1+1.

«Мы за последнее время «убили» 48 двусторонних договоров… Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров», — отметил он. Климкин заявил, что украинские власти «досконально пересматривают договорную базу» между странами.

«То, что существовало до войны — оно по определению не имеет смысла», — считает министр. Глава МИД напомнил, что в скором времени будет прекращен договор между Украиной и Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

«Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он [договор о дружбе] прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена», — указал Климкин.​ «Поэтому никого договора не будет», — подчеркнул он, заметив, что «совсем» это соглашение прекратит свое существование 31 марта следующего года.

Документ был заключен Киевом и Москвой в 1997 году. В силу соглашение вступило 1 апреля 1999 года.​ Срок его действия неоднократно продлевался — сейчас оно действует до 1 апреля 2019 года.