Владимир Мединский признался, что ему не хватает зарплаты

Министр культуры Владимир Мединский в интервью телеканалу «Дождь» назвал размер своей зарплаты.

«Это указано в моей декларации, это где-то около 4-4,5 миллионов рублей в год», – сказал он.

На вопрос, хватает ли ему этих денег, Мединский решительно ответил: «Нет, я раньше зарабатывал намного больше».

На вопрос главреда «Дождя» Натальи Синдеевой, как он в таком случае справляется, министр ответил: «У меня есть еще гонорары, накоплено много чего».

«Не, не хватает, это работа не за деньги», – еще раз подчеркнул он.

Мединский рассказал, что при этом его жена вместе с другими членами семьи «занимается небольшим семейным бизнесом — управлением недвижимостью», что приносит многократно больше, чем госслужба.

Впрочем, того, что супруга зарабатывает больше его, министра культуры не смущает. «Я это создавал в 90-е годы, а они только поддерживают и развивают», – объяснил он.

Ранее в интервью Владимир Мединский заявил, что самый счастливый период в истории для россиян — это сейчас.

«Россия никогда не жила так зажиточно, свободно и перспективно, как она живет сегодня», – сказал он.