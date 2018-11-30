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Спорт
30.11.2018 10:14
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«Зенит» обеспечил весну на Футбольной аллее. Остаемся в Европе

Петербургский клуб благодаря очередной победе гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. Тактические перестроения, умиротворенный характер матча и неожиданный финал: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги 5-го матча группового этапа Лиги Европы.

«Зенит» обеспечил весну на Футбольной аллее. Остаемся в Европе

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Домашняя удача с «Ростовом» принесла свои плоды: на матч против команды из Дании Сергей Семак выбрал тот же состав, который вышел на поле в 15-м туре РПЛ в минувшее воскресенье, и ту же расстановку. Тренерский штаб нового «Зенита» опять выбрал схему с тремя центральными защитниками. Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля вышли в центре, на флангах опять же материализовались Роберт Мак и Далер Кузяев. 

Надо сказать, что перед «Ростовом» эта революционная схема основательно удивила любителей футбола как в России, так и за рубежом. Многие специалисты тогда утверждали до матча: «Мол, какие три центральных защитника? Мол, какой Мак слева?»

Единственное изменение – Семак на этот раз отправил Мака на «свой» фланг, а налево, играть против считающегося самым талантливым сейчас в составе датчан Роберта Скова, пошел Далер Кузяев. Забегая вперед – Скова Кузяев «съел», так что того пришлось менять по ходу игры, в атаке на новой для себя позиции преуспел меньше, но и тут успел отдать голевой пас.

Сергей Михайличенко

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Традиционно первый тайм «Зенит» провел в поиске игры. Не будем обманывать читателей: голевых моментов команды практически не создали. 

«Зенит» обеспечил весну на Футбольной аллее. Остаемся в Европе

Вторую половину начали в том же летаргическом темпе. Футболисты на поле, болельщики на трибунах аккуратно дремали: кто-то на газоне, кто-то на сидушках стадиона «Санкт-Петербург Арена», благо под крышей тепло. 

Неожиданно в игру включился главный футбольный герой 2018 года Артем Дзюба: Артем протащил мяч вдоль штрафной площади, умело прикрывая мяч корпусом, отдал Ерохину, а его передачу — транзитом через Кузяева – замкнул Роберт Мак, умело пробив в противоход вратарю. 

Сергей Михайличенко

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45 199 зрителей пришли посмотреть на матч против датского коллектива. Для холодного вечера четверга это однозначно успешная цифра. 

Благодаря скромной победе над датским клубом «Зенит» триумфально за тур до конца группового этапа вышел в евровесну. Стабильно, при любых тренерах, петербуржцы уже девятый год добираются до этой стадии, больше всех в России пополняя копилку рейтинга и для страны.

После матча игроки «Зенита» были традиционно богаты на комментарии. Александр Ерохин рассказал об обезболивающем: «Все очень рады, мы добились важной победы. Тем не менее впереди нас еще ждут сложные матчи — как в чемпионате, так и в Лиге Европы УЕФА. Последние наши победы для меня эмоциональны вдвойне. Конец года, зачастую приходится играть с травмами, на обезболивающих. Рад, что, несмотря на это, наша команда добивается успеха». 

Роберт Мак рассказал о победном голе: «Во время удара я постарался сосредоточить все свое внимание на мяче. Мне показалось, защитник коснулся мяча, но это не так важно. Гол есть гол. Это была очень сложная игра. В первом тайме мы действовали не очень хорошо. Второй тайм начали получше — здорово, что удалось забить. После него мы сбавили обороты. В последние 15 минут нам пришлось действительно непросто. «Копенгаген» действовал здорово. Думаю, это был такой матч, судьбу которого решал один мяч. Мы забили, соперник — нет. Теперь у нас три очка в кармане и место в плей-офф. «Зенит» на первом месте в группе — мы выполнили нашу цель».

Вратарь команды Андрей Лунев тоже выступил по существу: «Во-первых, у нас еще две игры, которые нужно должным образом провести. Обидно, что из Кубка вылетели, если бы прошли дальше, можно было бы этому результату радоваться. Первое место в Лиге Европы — это хорошо, к этому мы и стремились. То, что мы идем на первом месте в чемпионате, тоже радует, но нам точно нужно прибавлять и работать. Работать есть над чем. Нужно укреплять свои позиции».

Сергей Семак после матча сказал много: «О полутора таймах игры можно говорить только о том, чего не хватало в атаке. В конце матча, к сожалению, многие устали. У всех накопилось, навалилось перед игрой. Дриусси вышел больной, с температурой. Он молодец. Проблемы были и у других ребят — Паредеса, Анюкова и Ерохина. Они молодцы. Хотелось бы больше контролировать мяч, чтобы отдыхать и брать паузы, создавать больше моментов в позиционных атаках. Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну. Будем готовиться к следующему матчу премьер-лиги, залечивать наши травмы. Очень важная и нужная победа». 

В последнем туре группового этапа «Зенит» формальности ради отправится в столицу Чехии. Спортивного значения эта декабрьская игра не имеет. 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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