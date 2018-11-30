Израиль опроверг сообщения о сбитых над аль-Кисва самолёте и ракетах с помощью сирийской системы ПВО

Израильские военные опровергли сообщения Сирии о том, что система ПВО армии Асада якобы сбила военный самолет и четыре ракеты еврейского государства.

Об этом 29 ноября сообщает агентство РИА Новости.

Ранее сирийская сторона конфликта сообщила о том, что их система противовоздушной обороны сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский самолёт и четыре ракеты. Не исключено, что удар был нанесён с помощью поступивших в сентябре-октябре на территорию САР российских комплексов С-300.

Россия приостановила поставки таких комплексов в Сирию в 2013 году после просьбы Израиля. Однако решила их возобновить после того, как самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли. Российские военные обвинили в трагедии Израиль, а Сирии было решено поставить комплексы С-300. О том, как это изменит расклад сил на Ближнем Востоке, читайте в интервью «Фонтанке»военного эксперта Ильи Крамника.