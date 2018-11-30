Семак: Дриусси играл с температурой. Это была тяжелая победа

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу над «Копенгагеном» (1:0) в групповом этапе Лиги Европы.

«В конце матча, к сожалению, многие устали. У всех накопилось, навалилось перед игрой. Дриусси вышел больной, с температурой. Он молодец. Проблемы были и у других ребят — Паредеса, Анюкова и Ерохина. Они молодцы. Хотелось бы больше контролировать мяч, чтобы отдыхать и брать паузы, создавать больше моментов в позиционных атаках. Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну. Будем готовиться к следующему матчу Российской Премьер-лиги, залечивать наши травмы. Очень важная и нужная победа», – заявил Семак.

Напомним, что к главному тренеру проигравшего «Копенгагена» Столе Сольбаккен у журналистов вопросов не возникло и он ушел через пять секунд после начала пресс-конференции.

Победив «Копенгаген», «Зенит» с 11 очками досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.