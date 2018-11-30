Тренер «Копенгагена», проигравшего «Зениту», ушел через 5 секунд после начала пресс-конференции. Ему не задали ни одного вопроса

Невероятно быстро прошла пресс-конференция с участием главного тренера «Копенгагена» Столе Сольбаккена после проигрыша «Зениту» (0:1). Когда норвежский специалист пришел в пресс-центр, пресс-атташе команды спросил у журналистов, есть ли вопросы. В ответ не раздалось ни звука.

Подождав пять секунд Сольбаккен встал и ушел. Официальный твиттер «Зенита» назвал это самой быстрой пресс-конференцией в истории арены «Санкт-Петербург».

Напомним, обыграв «Копенгаген», «Зенит» с 11 очками досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.