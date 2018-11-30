СМИ: Армия Асада сбила в небе над югом Сирии военный израильский самолёт и четыре ракеты

Сирийская система противовоздушной обороны сбила в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет 29 ноября. Также военные отразили удары четырёх ракет.

Об этом в четверг сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности САР. Ранее военный информатор сообщал, что система ПВО Сирии сбила в небе над южной частью страны четыре цели, не уточнив, что это были за объекты.

Телевидение Сирии в прямом эфире демонстрирует работу сирийской ПВО.

В конце сентября вооружённые силы РФ начали поставку в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300. Изделия российской оборонной промышленности были доставлены в Латакию.

Россия приостановила поставки таких комплексов в Сирию в 2013 году после просьбы Израиля. Однако решила их возобновить после того, как самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли. Российские военные обвинили в трагедии Израиль, а Сирии было решено поставить комплексы С-300. О том, как это изменит расклад сил на Ближнем Востоке, читайте в интервью «Фонтанке»военного эксперта Ильи Крамника.