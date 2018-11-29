Самолёт Ангелы Меркель, летевший на саммит в Аргентину, вернулся обратно в Германию из-за технических неисправностей

Самолёт канцлера Германии Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кёльне 29 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что Меркель вылетела из Германии на саммит G20 в Аргентину, однако, самолёт пришлось заменить из-за неких проблем. Воздушное судно сделало крюк, развернувшись над Нидерландами, и вернулось в аэропорт спустя час после взлёта. В данный момент для канцлера готовят другой авиалайнер.

О каких именно технических неисправностях идёт речь, не сообщается.