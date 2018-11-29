"Вот как поступают великие лидеры". Порошенко отреагировал на пост Трампа об отмене встречи с Путиным на G20 в Аргентине
Президент Украины Пётр Порошенко ответил 29 ноября репостом на публикацию американского лидера Дональда Трампа по поводу отмены встречи с Путиным.
«Вот как поступают великие лидеры», — отметил Порошенко в комментарии. Президент Украины предпочёл изъясняться не на языке своей страны, как положено по статусу главе государства, а на английском.
This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.
Ранее Трамп заявил через социальную сеть, что намерен отменить встречу с Путиным в Аргентине, пока моряки из Украины не вернутся домой, а ситуация не будет урегулирована.
Справка:
Напомним, что 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.