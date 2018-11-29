"Вот как поступают великие лидеры". Порошенко отреагировал на пост Трампа об отмене встречи с Путиным на G20 в Аргентине

Президент Украины Пётр Порошенко ответил 29 ноября репостом на публикацию американского лидера Дональда Трампа по поводу отмены встречи с Путиным.

«Вот как поступают великие лидеры», — отметил Порошенко в комментарии. Президент Украины предпочёл изъясняться не на языке своей страны, как положено по статусу главе государства, а на английском.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Ранее Трамп заявил через социальную сеть, что намерен отменить встречу с Путиным в Аргентине, пока моряки из Украины не вернутся домой, а ситуация не будет урегулирована.