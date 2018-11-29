«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 5 тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» в четверг, 29 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Роберт Мак на 59 минуте. Результативную передачу отдал Далер Кузяев.

Благодаря этому успеху «Зенит» набрал 11 очков, обеспечив себе досрочный выход в плей-офф Лиги Европы. Сине-бело-голубые осталось провести один матч на групповом этапе: 12 декабря на выезде петербуржцы сыграют против «Славии».

Добавим, что «Зенит» – лидер по евроочкам среди российских клубов. Сине-бело-голубые набрали в таблицу коэффициентов УЕФА для России 213 очков (без учёта сегодняшнего матча). Ближайший преследователь — ЦСКА, у которого 200 баллов. На третьем месте — «Спартак», достигший рубежа в 187 пунктов.