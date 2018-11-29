Автокефалия украинской церкви отложена на неопределённый срок. Константинополь не смог определить дату объединительного собора

Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле, сообщает 29 ноября Би-би-си Украина.

Сообщается, что синод подготовил устав Украинской церкви, однако, дата так называемого объединительного собора, без которого томос на автокефалию получен не будет, не указана. Киев был уверен, что "предстоятеля независимой церкви", будет избран уже до конца текущего года. Но, исходя из подписанного документа, становится ясно, что проведение собора откладывается на неопределённый срок.