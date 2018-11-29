Автокефалия украинской церкви отложена на неопределённый срок. Константинополь не смог определить дату объединительного собора
Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения объединительного собора на Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле, сообщает 29 ноября Би-би-си Украина.
Сообщается, что синод подготовил устав Украинской церкви, однако, дата так называемого объединительного собора, без которого томос на автокефалию получен не будет, не указана. Киев был уверен, что "предстоятеля независимой церкви", будет избран уже до конца текущего года. Но, исходя из подписанного документа, становится ясно, что проведение собора откладывается на неопределённый срок.
Справка:
Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.