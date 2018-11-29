Украина заявила о сотнях застрявших в Керченском проливе кораблей

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ) Украины заявило о чрезвычайно большом количестве судов в Керченском проливе. Об этом ведомство сообщило 29 ноября в Facebook.

К заявлению прилагается карта с отмеченными на ней жёлтыми и красными судами.

Министерство сообщает, что с 25 по 27 ноября количество кораблей в проливе и около увеличилось более, чем в 2,5 раза – со 167 до 421. Суда, зафиксированные в первый день помечены жёлтым, в другой – красным.

«Из-за блокирования и преграждения Российской Федерацией прохода Керченским проливом (...) украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя», — заявляет МинТОТ.

Ведомство подчеркнуло, сложившаяся ситуация говорит о нарушении Москвой международных договорённостей.

«Блокировка Керченского пролива свидетельствует о фактической остановке мирного прохода, что запрещено в международном морском праве», — отмечает пресс-служба министерства.

Судя по сервису "MarineTraffic", 29 ноября в Керченском проливе всё спокойно. Большого количества иностранных судов не наблюдается, да и в целом кораблей не так и много.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданские суда проходят через пролив штатно.

Напомним, что 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Российские пограничники дали отпор и заблокировали суда. В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. 28 ноября Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, назвав это провокацией Порошенко и приведя аргументы в доказательство. Несмотря на это, Дональд Трамп отменил встречу с президентом России на G20, причём сделал это через twitter.