Владимир Мединский рассказал о возбуждении нового дела по стройке в Петербурге

Министр культуры Владимир Мединский в интервью телеканалу «Дождь» 29 ноября рассказал о своем обращении в правоохранительные органы по поводу одной из строек в Петербурге.

«Я только сегодня дал поручение обратиться в прокуратуру и правительственные органы и постараться возбудить еще одно дело по одной питерской стройке, – сказал он. – Три часа назад я дал поручение соответствующим офицерам, ответственным за взаимодействие с министерством культуры. Одно из наших подведомственных учреждений, на мой взгляд, крайне безалаберно относилось к расходованию бюджетных средств. Пусть разберутся».

О какой конкретно стройке идет речь, Владимир Мединский не уточнил, пообещав рассказать, когда дело будет возбуждено.

На сайте Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства Культуры среди текущих проектов в Петербурге значатся: Новая сцена Малого драматического театра, Ограда с воротами Екатерининского дворца в Пушкине, особняк Н.В. Безобразовой, Дом Волконских и Интендантские склады.